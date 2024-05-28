В Уфе у водителя с долгом более 700 тысяч рублей отобрали автомобиль

На трассе Уфа-Оренбург инспекторы остановили автомобиль «Шкода Октавия». В пресс-службе столичной Госавтоинспекции отметили, что эту машину давно разыскивали судебные приставы.

Управлял автомобилем сам должник – житель Кумертау. Сумма долга – более 707 тысяч рублей, большая часть которого – неоплаченные долги по кредитным обязательствам. Иномарку поместили на штрафстоянку.

Всего за неделю проведения операции «Должник» составлено 48 административных материалов за несвоевременную оплату штрафов, уточнили в пресс-службе ведомства.