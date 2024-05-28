В Уфе проходит фестиваль «Сварка и Контроль Fest»

В Уфе проходит республиканский фестиваль-профориентация «Сварка и Контроль Fest». В первый день состоялись пленарное заседание и конференция с участием студентов колледжей, работодателей и федеральных экспертов. Речь шла о современных методах сварки конструкций, кадровых вопросах, техническом развитии предприятий.
Также была организована выставка. На ней компании, работающие по всей России, представили оборудование. В настоящее время профессия сварщика очень востребована, говорят эксперты. На площадке Конгресс-холла компании могли привлечь сотрудников, а соискатели получили возможность пообщаться с работодателями.
В центре сварочной компетенции республики стартовали и конкурсы профессионального мастерства. Опытные специалисты будут соревноваться в двух номинациях, а студенты колледжей – по трем направлениям. Победители будут защищать честь республики осенью на всероссийском уровне в конкурсах сварщиков и дефектоскопистов.