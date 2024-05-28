В Уфе проходит фестиваль «Сварка и Контроль Fest»

В Уфе проходит республиканский фестиваль-профориентация «Сварка и Контроль Fest». В первый день состоялись пленарное заседание и конференция с участием студентов колледжей, работодателей и федеральных экспертов. Речь шла о современных методах сварки конструкций, кадровых вопросах, техническом развитии предприятий.

Также была организована выставка. На ней компании, работающие по всей России, представили оборудование. В настоящее время профессия сварщика очень востребована, говорят эксперты. На площадке Конгресс-холла компании могли привлечь сотрудников, а соискатели получили возможность пообщаться с работодателями.