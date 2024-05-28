В Башкирии задержали мужчину, ограбившего девушку на кладбище

В Бирском районе в полицию обратилась девушка. По ее словам, она пришла на кладбище к могилам своих родных и там на нее напал неизвестный мужчина.
Как рассказала студентка, он стал просить у нее деньги, девушка старалась не отвечать. Тогда он начал угрожать и требовать отдать все деньги, которые были у нее при себе.
Она отдала ему последние 2000 рублей, и мужчина убежал, а девушка пошла в полицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро установить личность и задержать грабителя. Им оказался 37-летний местный житель, у которого уже была судимость за кражу, угон автомобиля и порчу имущества.
Он полностью признал свою вину, часть украденных денег он вернул потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.