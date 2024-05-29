В Уфе патрулировать улицы будут велоэкипажи

В Уфе стартует новый пилотный проект «Велоэкипажи – глаза и уши города». В рамках инициативы, запущенной Центром организации дорожного движения, специально оснащенные велоэкипажи будут патрулировать улицы города, обеспечивая безопасность и комфорт пешеходов.

Помимо этого, будут выявляться нарушения участников дорожного движения, передвигающихся на самокатах и велосипедах. Поскольку проект социальный, специальные велоэкипажи оснащены запасами аптечки и воды для оперативной реакции на любые происшествия и оказания помощи тем, кому она необходима.