В Москве задержан уфимец по подозрению в мошенничестве на полмиллиарда рублей

В московском аэропорту силовики задержали 33-летнего жителя Уфы. Мужчина с 2021 года находился в федеральном розыске по статье «мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере».

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в 2018-м он учредил компанию, катался по стране и обучал биржевому трейдингу. Однако помимо обучения он предлагал своим слушателям устроиться в его фирму, положить деньги на счет и доверить ему управление своими финансами.

Со слов его бывших подчиненных, многие закладывали свои квартиры и продавали автомобили. В конечном счете люди оставались без работы и без денег.

Свое ИП наставник закрыл в 2019 году. По предварительным подсчетам, ему удалось обмануть порядка 500 человек на общую сумму более 500 млн рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.