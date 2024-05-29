В Башкирии задержали нетрезвого водителя без прав

За рулём был 26-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Проходить медицинское освидетельствование водитель не согласился. В итоге он получил 10 суток административного ареста и штрафы за езду без прав и страховки, а также неповиновению сотруднику полиции.