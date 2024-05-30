Башкирия заняла первое место в грантовом конкурсе «Движение первых»

Башкортостан занял первое место среди регионов-победителей всероссийского грантового конкурса «Движение первых». В Уфе собрались победители прошлогоднего и последнего конкурсов. В этом году от региона было подано 387 заявок, 32 стали победителями.

В конкурсе приняли участие образовательные учреждения, школы и колледжи, детские сады, организации. Благодаря грантам в регион уже привлечено 120 млн рублей. Победители получат финансовую поддержку не только от «Движения первых», но и от региональных властей. Средства пойдут на реализацию детских и молодежных инициатив.