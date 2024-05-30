В Уфе стартовал полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

В Уфе стартовал полуфинал конкурса «Это у нас семейное» в Приволжском федеральном округе. Он учрежден по поручению Президента России Владимира Путина. В течение двух дней тысячам семей предстоит пройти интеллектуальные, спортивные и творческие испытания. Победители этапа отправятся на финал в Москву, где поборются за ценные призы.

Творческие и активные педагоги в третьем поколении. Семья Карамовых проживает в Ишимбае и очень любит совместный отдых. Теперь они решили впервые принять участие в семейном конкурсе.

Чтобы показать свою сплоченность, члены семьи нарядились в костюмы с национальными элементами. Конкурсанты из Бирска в этом плане зашли еще дальше.

Бабушке Татьяны Валентине скоро исполнится 93. Это делает ее самой старшей участницей конкурса «Это у нас семейное» из Приволжского федерального округа. В Уфе состоялось открытие полуфинала проекта.

В стенах выставочного комплекса, а также на спортивной площадке пройдут оценочные испытания. В интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах семьям предстоит показать не только свои таланты, но и умение работать в команде.

Знание привычек и увлечений друг друга будет преимуществом при прохождении испытаний. У каждой семьи-участницы есть свои особенности, которыми они будут стараться удивить жюри.

У нас достаточно большая родословная, у нас очень много традиций семейных передается из поколения в поколение. Что даже, может, мы и не хотим делать, это само происходит, мы не раз это отмечали. Потому что это у нас семейное! Да потому что это у нас семейное! Александр Земляков, участник конкурса

Конкурс родился благодаря предложению семьи Катковых из Самарской области. Раньше он проводился на уровне федеральных округов, а в этом году впервые вышел на всероссийский уровень.

После того как президентом было объявлено о проведении на платформе «Россия — страна возможностей» конкурса «Это у нас семейное», максимальное количество заявок поступило из Приволжского федерального округа: более 120 тысяч заявок было подано и более 20 тысяч команд сформировалось по результатам этих заявок и участвовали в конкурсе. Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе