В Уфе стартовал полуфинал конкурса «Это у нас семейное» в Приволжском федеральном округе. Он учрежден по поручению Президента России Владимира Путина. В течение двух дней тысячам семей предстоит пройти интеллектуальные, спортивные и творческие испытания. Победители этапа отправятся на финал в Москву, где поборются за ценные призы.
Творческие и активные педагоги в третьем поколении. Семья Карамовых проживает в Ишимбае и очень любит совместный отдых. Теперь они решили впервые принять участие в семейном конкурсе.
Чтобы показать свою сплоченность, члены семьи нарядились в костюмы с национальными элементами. Конкурсанты из Бирска в этом плане зашли еще дальше.
Бабушке Татьяны Валентине скоро исполнится 93. Это делает ее самой старшей участницей конкурса «Это у нас семейное» из Приволжского федерального округа. В Уфе состоялось открытие полуфинала проекта.
В стенах выставочного комплекса, а также на спортивной площадке пройдут оценочные испытания. В интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах семьям предстоит показать не только свои таланты, но и умение работать в команде.
Знание привычек и увлечений друг друга будет преимуществом при прохождении испытаний. У каждой семьи-участницы есть свои особенности, которыми они будут стараться удивить жюри.
Конкурс родился благодаря предложению семьи Катковых из Самарской области. Раньше он проводился на уровне федеральных округов, а в этом году впервые вышел на всероссийский уровень.
Полуфинал завершится 1 июня. 300 семей со всей России получат путевки на семейное путешествие и отправятся на финал конкурса в Москву. В День семьи, любви и верности объявят имена 30 победителей, которые выиграют жилищные сертификаты.