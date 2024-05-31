В Башкирии автомобиль насмерть сбил малолетнюю девочку

В Мелеузе госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии с участием ребенка, которая произошла накануне. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Башкирии.
Предварительно установлено, что 27-летний водитель за рулем «Лады Приоры» двигался по дворовой территории и сбил семилетнюю девочку, которая каталась на велосипеде.
В результате аварии ребенка с серьезными травмами доставили в стационар, где она скончалась, не приходя в сознание.
Подробности ДТП уточняются.
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции РБ