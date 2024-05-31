В Башкирии на трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки: есть погибший

Сегодня рано утром на автодороге Явгильдино-Щучье Озеро произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: Hyundai Creta и Hyundai Accent.

В пресс-службе Госавтоинспекции республики рассказали, что за рулем первого автомобиля находился 58-летний местный житель, за рулем второго – 34-летний житель Караидельского района.

В результате ДТП водитель Hyundai Creta скончался на месте происшествия до приезда карты скорой помощи. Второй водитель доставлен в стационар.

В настоящее время на данном участке дороги работают сотрудники ГАИ и представители других экстренных служб. Подробности аварии уточняются.