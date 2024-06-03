В Башкирии разыскивают двух девочек-подростков

Амалия Морякова и Арина Сулейманова пропали в селе Миловка Уфимского района. Об этом в своих социальных сетях информирует поисковый отряд «БашРегионСпас». Обеим девочкам по 14 лет, они вышли из дома 1 июня и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.