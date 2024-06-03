В Башкирии разыскивают двух девочек-подростков

Амалия Морякова и Арина Сулейманова пропали в селе Миловка Уфимского района. Об этом в своих социальных сетях информирует поисковый отряд «БашРегионСпас». Обеим девочкам по 14 лет, они вышли из дома 1 июня и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.
Приметы Амалии: рост 148 см, телосложение плотное, длинные темно-русые волосы, глаза карие. В день исчезновения школьница была одета в черную футболку с рисунком медвежонка, черные шорты и белые кроссовки.
Приметы Арины: рост 148 см, телосложение плотное, волосы черные, стрижка каре, глаза карие. В день исчезновения была одета в черную футболку, черные шорты и белые кроссовки в сеточку.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростков, просят сообщить по номеру телефона: 8-937-310-21-12 или 112.
Фото: ДПСО «БашРегионСпас», Vk