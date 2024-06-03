В одном из районов Уфы за вечер произошло два пожара

Накануне вечером в Орджоникидзевском районе столицы произошло два пожара. В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали, что сначала в 9-этажном доме на Адмирала Макарова загорелась деревянная дверь и мусор.
Огнеборцам удалось спасти 16 человек, в том числе троих детей. Самостоятельно из задымленных помещений эвакуировались еще 45 человек. Пожарные провели тактическую вентиляцию для удаления едкого дыма.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог. Обстоятельства выясняются.
В тот же вечер в расселенном доме по улице Кремлевской загорелось бытовое имущество, а также крыша на площади 70 «квадратов». Пожар быстро потушили, никто не пострадал.