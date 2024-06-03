В Башкирии в водохранилище выпустили мальков щуки

В водохранилище Зилаирского района выпустили мальков щуки. Водоем находится на территории райцентра. Это инициатива Росрыболовства по плану искусственного воспроизводства биологических ресурсов. Акция в счёт компенсации ущерба после капитального ремонта водохранилища.

Более 4300 мальков тебе обрели новый дом. К слову, активное содействие в этом деле оказал депутат Госдумы страны Зариф Байгускаров. Мальков привезли из Подмосковья.

За процессом зарыбления пришли посмотреть местные жители и дети. Многие из них постоянно рыбачат здесь. В Зилаирском районе в этом году планируется зарыбление еще одного водоема. Порядка 36 тысяч мальков щуки выпустят в Бузавлыкское водохранилище возле села Матрай.