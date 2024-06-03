Глава Минздрава Башкирии поздравил маленьких пациентов с Днём защиты детей

В честь Международного дня защиты детей министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин поздравил с праздником маленьких пациентов уфимской поликлиники №5. Руководство медучреждения организовало праздник с песнями и танцами, а малышей развлекали аниматоры, таким образом создавая веселое настроение перед походом к врачу.

Айрат Рахматуллин привез с собой много подарков для маленьких пациентов. Их получили все, кто пришел на прием. У каждого ребенка он поинтересовался состоянием здоровья, побеседовал с родителями, а также ознакомился с работой поликлиники.