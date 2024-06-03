В Башкирии для детей провели экскурсию по ветеринарной станции

В Ишимбае для детей провели экскурсию на ветеринарную станцию и познакомили с профессией. Их познакомили с профессией. Причем сделали это в форме игры. Разделившись на две команды, дети участвовали в конкурсах на смекалку, и все получили памятные призы. Также для ребят провели мастер-класс, научили работать с микроскопом и показали, как прививают кошку.