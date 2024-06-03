В Башкирии контролируют переселение жителей села на медном месторождении

Власти республики будут тщательно контролировать соблюдение законности прав жителей при переселении из села Подольск Хайбуллинского района. Об этом сообщили в администрации главы республики. Несмотря на это, появились провокаторы, которые раскачивают общественно-политическую обстановку.

Главным действующим лицом на этот раз является блогер Ильдар Юмагулов, распространяющий в соцсетях ролики с недостоверной информацией. Эксперты говорят, что целью провокаторов является подрыв доверия к республиканской власти и создание протестной активности.

Главным действующим лицом провокации является Ильдар Юмагулов, скрывающийся от правоохранительных органов в связи с призывами к массовым беспорядкам. Сетка пабликов и телеграм-каналов, распространявших видеообращение Юмагулова, связана с деятельностью экстремиста Руслана Габбасова и Руслана Сулейманова, проживающего в Канаде, так же, как и было в Баймаке в январе. Тимур Валитов, политолог

Переселение жителей Подольска связано с реализацией на территории села крупного проекта по разработке медного месторождения. Местные говорят, что о расселении было известно еще с 80-х годов. Сейчас этим вопросом занимается компания «Башмедь» по утвержденной программе, прошедшей общественные слушания.

Для жителей предлагаются три варианта решений: переезд в новые квартиры, строительство которых началось в селе Акъяр, либо переезд в новый поселок Подольск-2, строительство которого начнут в ближайшее время. Также можно получить денежную компенсацию. С теми из жителей, кто не согласен с условиями, компания ищет компромисс.