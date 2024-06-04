В Правительстве Башкирии обсудили вопросы ликвидации свалок

Обустройство контейнерных площадок, вывоз отходов, ликвидация свалок. Эти темы стали одними из главных на совещании в правительстве республики. Сейчас существуют 208 несанкционированных свалок, из которых больше половины расположены на неразграниченных землях. Они должны быть ликвидированы силами самих городов и районов.

В некоторых муниципалитетах затягивают с этим решением. Поэтому срок был дан до 1 июля, чобы привести в соответствие границы свалок. А там, где они расположены на неразграниченных землях, до 14 июня направить обращение в Минземимущество, чтобы эти участки перешли в безвозмездное пользование. Ведомство также будет помогать в кадастровых работах.