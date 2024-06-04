В Уфе открылись школьные лагеря

Из школы дети не уходят даже летом. В столице Башкортостана открылись школьные лагеря. Один из них, «Искорка», работает на базе центра образования №35 уже более 20 лет. В первую смену приняли 210 ребят, включая детей из льготных категорий семей и участников специальной военной операции. Программа мероприятий рассчитана на 21 день.

День начинается с зарядки, сразу после – вводный инструктаж. Правила поведения запомнить легко: главное – соблюдать режим, уважать друг друга и слушать вожатых.

Для нас лагерь в этот период – возможность установить новые отношения с детьми, где мы соратники, друзья, ну и, конечно, зажигалочки для них. У нас дети находятся в отряде, мы питаемся в столовой два раза, выходим на территорию лагеря, за территорию, посещаем различные мероприятия. Им комфортно и безопасно. Гузель Кудакаева, вожатый, учитель начальных классов

Всего в центре дневного пребывания восемь отрядов. В каждом – дети из разных классов. Так они учатся находить новых друзей, работать в команде и развивать лидерские качества.

Я в лагере четвертый год, мне очень нравится, это не описать словами. На данный момент я командир. Мы работаем, придумываем много чего. Бывает, что никто не слушается, но стараюсь, пытаюсь, чтобы слушались. Гузель Манапова, ученица 5 «Б» класса

Это самый младший отряд в лагере, в нем собрали учеников первого и второго классов. Дети посещают театры, ходят в кино, бассейн и библиотеки. Для них организованы мастер-классы, конкурсы и игры на свежем воздухе.

Я когда в первый раз сюда пришла в первом классе, я думала, что мы просто будем сидеть, как в школе, но мне понравилось, потому что мы ходим в бассейн, в кино, и там очень интересно. Мне здесь очень нравится. Александра Тарасова, ученица 2 «А» класса

Вожатые ориентируются на программу всероссийского проекта «Орлята России», которая разработана учителями начальных классов. Упор делают на заботу о физическом и эмоциональном здоровье детей. Серьезное внимание уделяют духовному развитию.

Это прекрасная альтернатива для родителей, которые не могут по своим причинам отправить детей за город, но они с нетерпением ждут открытия нашей лагерной смены. Мы работаем в направлении нового проекта «Орлята России», наша программа очень насыщенная, разнообразная. Наши ребята могут проявить себя не только в творческом направлении, но и в интеллектуальном. Антонина Арсланова, начальник лагеря «Искорка», учитель начальных классов