В Уфе открылись школьные лагеря

Из школы дети не уходят даже летом. В столице Башкортостана открылись школьные лагеря. Один из них, «Искорка», работает на базе центра образования №35 уже более 20 лет. В первую смену приняли 210 ребят, включая детей из льготных категорий семей и участников специальной военной операции. Программа мероприятий рассчитана на 21 день.
День начинается с зарядки, сразу после – вводный инструктаж. Правила поведения запомнить легко: главное – соблюдать режим, уважать друг друга и слушать вожатых.
Всего в центре дневного пребывания восемь отрядов. В каждом – дети из разных классов. Так они учатся находить новых друзей, работать в команде и развивать лидерские качества.
Это самый младший отряд в лагере, в нем собрали учеников первого и второго классов. Дети посещают театры, ходят в кино, бассейн и библиотеки. Для них организованы мастер-классы, конкурсы и игры на свежем воздухе.
Вожатые ориентируются на программу всероссийского проекта «Орлята России», которая разработана учителями начальных классов. Упор делают на заботу о физическом и эмоциональном здоровье детей. Серьезное внимание уделяют духовному развитию.
Всего в Башкортостане открыты 1770 детских лагерей, в том числе загородные, центры дневного пребывания, лагеря труда и отдыха. И приятный бонус: приобрести путевки можно с 70-процентной скидкой. Главное условие для получения сертификата – лагерь и школа, где учится ребенок, должны находиться на территории республики.