В Башкирии к ОЭЗ «Алга» присоединились уже 22 инвестора

Особая экономическая зона «Алга» заполнена более чем наполовину. К территории присоединились уже 22 инвестора. Об этом рассказали журналистам и блогерам в ходе пресс-тура. Представителям медиасообщества показали ключевые предприятия, некоторые из которых — единственные в стране в своем классе.

Эту площадку уже можно назвать одной из самых масштабных строек на территории «Алги». Говоря о будущем предприятии, инвесторы — компания «Дога» — подчёркивают, подобных в стране нет. Здесь планируют производить ароматические углеводороды, получаемые из остаточных газов нефтепереработки.

Продукция востребована во многих отраслях, в том числе при производстве лекарств, поэтому и включена в перечень критически важной. Для реализации проекта инвестор получил различные меры господдержки.

Строительство началось в апреле прошлого года. Большой объем работы пришелся на перенос и установку инженерных сетей. Впрочем, непосредственно к участку особой экономической зоны «Алга» коммуникации уже были подведены. Место, кстати, во всех смыслах уличное. Рядом нефтеперерабатывающий завод, из которого и будут получать сырье. Запуск нового производства намечен на 2025 год.

Особая экономическая зона «Алга» расположена на пяти обособленных площадках. Это позволяет размещать предприятия-резиденты по кластерному типу, группируя их по отраслевой принадлежности, схожести технологий и сырьевой базы.

На соседних участках расположены одни из самых крупных швейных предприятий республики. Первый резидент — компания «Аркада» — шьет спецодежду для российских предприятий. Униформу Ишимбайской фабрики можно увидеть, например, на сотрудниках железной дороги и московского метрополитена.

Одна из главных проблем — нехватка кадров. Восполняют дефицит в тесном взаимодействии со службой исполнения наказаний. Поэтому, кстати, за швейными станками много мужчин. Однако полностью покрыть отсутствие специалистов пока не удалось, даже несмотря на созданные условия труда.

Не жалуются и работники фабрики ZASPORT. Официальный экипировщик олимпийской команды России зашел на площадку «Алга» в 2020 году. А в 2023 официально запустил производство спортивной одежды.

Инвесторов, в свою очередь, привлекают преимущества зоны «Алга». Они получают беспрецедентные льготы: 0% налог на прибыль, транспорт, НДС, а также беспошлинный ввоз и вывоз. Сейчас свои проекты к реализации готовят 22 резидента, но потенциал еще не исчерпан.