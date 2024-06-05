Росреестр Башкирии завершает регистрацию прав на муниципальное имущество

Показатели такой работы в республике на 16% выше среднего значения по стране. Последние два года велась сверка базы и реестров регионального и муниципального имущества региона. В ходе этой работы выявлены более 160 тыс. объектов недвижимости без прав. Зарегистрированные права позволяют органам местного самоуправления эффективно распоряжаться имуществом.