Радий Хабиров поблагодарил водителей гумконвоев, доставляющих помощь в зону СВО

Водителей, совершивших более 50 рейсов в составе гуманитарных конвоев, наградят медалью Шаймуратова. С таким предложением выступил Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в проводах 127-го гуманитарного груза для бойцов СВО.

В составе колонны – 19 грузовиков. Глава республики пообщался со спасателями и водителями, а также встретился с юными спортсменами – 11-летним Рашитом и 9-летним Рамазаном Габдулхакимовыми и их родителями. Воспитанники центра борьбы из села Иглино приобрели для бойцов тактические одеяла. «Настоящие защитники Отечества растут, спасибо вам, дети», – сказал глава региона.

За ними стоит реальная поддержка, помощь тем, кто сейчас на передовой. Вся республика объединилась, чтобы собрать нашим парням гумконвой. Тех водителей, которые доставляли гуманитарный груз в зону СВО более 50 раз, будем отмечать медалью генерала Шаймуратова. Все они – очень мужественные люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В сборе гумконвоя для военнослужащих участвовали республиканские муниципалитеты, общественные организации и активисты. В состав груза вошли 24 автомобиля, лесоматериалы, квадрокоптер, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, посылки от родственников и другое снаряжение.

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