Радий Хабиров поблагодарил водителей гумконвоев, доставляющих помощь в зону СВО

За ними стоит реальная поддержка, помощь тем, кто сейчас на передовой. Вся республика объединилась, чтобы собрать нашим парням гумконвой. Тех водителей, которые доставляли гуманитарный груз в зону СВО более 50 раз, будем отмечать медалью генерала Шаймуратова. Все они – очень мужественные люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан