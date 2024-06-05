Радий Хабиров поблагодарил водителей гумконвоев, доставляющих помощь в зону СВО

Водителей, совершивших более 50 рейсов в составе гуманитарных конвоев, наградят медалью Шаймуратова. С таким предложением выступил Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в проводах 127-го гуманитарного груза для бойцов СВО.
В составе колонны – 19 грузовиков. Глава республики пообщался со спасателями и водителями, а также встретился с юными спортсменами – 11-летним Рашитом и 9-летним Рамазаном Габдулхакимовыми и их родителями. Воспитанники центра борьбы из села Иглино приобрели для бойцов тактические одеяла. «Настоящие защитники Отечества растут, спасибо вам, дети», – сказал глава региона.
В сборе гумконвоя для военнослужащих участвовали республиканские муниципалитеты, общественные организации и активисты. В состав груза вошли 24 автомобиля, лесоматериалы, квадрокоптер, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, посылки от родственников и другое снаряжение.