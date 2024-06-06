В ночном небе над Башкирией заметили необычное явление

Минувшей ночью одновременно в нескольких районах республики в небе была замечена яркая «вереница» объектов или так называемый «космический поезд» Илона Маска.

Многих пользователей социальных сетей это необычное явление очень удивило, кто-то даже испугался. Появились различные версии о том, что это такое летит по небу.

По предварительной информации, это была спутниковая система Starlink, которую именно Илон Маск и запустил. Система обеспечивает высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в интернет на тех территориях, где сигнал был ненадежным, дорогим либо недоступным вовсе.