В Уфе открылась фотовыставка, посвящённая водорослям и цианобактериям

В Уфе открылась фотовыставка «Микромир Башкортостана». С экспозицией, посвященной водорослям и цианобактериям, можно ознакомиться на базе Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы.

Микроорганизмы играют важную роль для экосистемных территорий, широко используются в фундаментальных и прикладных исследованиях. Кроме того, они интересны как арт-объекты. Через микроскоп можно изучать строение водорослей и цианобактерий, любоваться красотой живой природы. На выставке они представлены в увеличенном размере от 400 до 1000 раз.