В Уфе на нескольких улицах закроют проезд

С 6 по 10 июня в Уфе закроют движение для автомобилей на нескольких улицах. Это связано с проведением наружных сетей водоснабжения многоэтажных жилых домов.
В частности, перекроют 1/6 проезжей части по нечётной стороне улицы Айской — от дома № 77 (жилой дом № 192 по Чернышевского) до Айской, 7. Кроме этого, полностью перекроют проезжую часть по Чернышевского — от Айской до Чернышевского, 169.
Также изменится схема движения маршрута № 3 «Ул. Дзержинского — Микрорайон «Белореченский».
Фото: администрация г. Уфы.