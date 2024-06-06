В Уфе на нескольких улицах закроют проезд

В частности, перекроют 1/6 проезжей части по нечётной стороне улицы Айской — от дома № 77 (жилой дом № 192 по Чернышевского) до Айской, 7. Кроме этого, полностью перекроют проезжую часть по Чернышевского — от Айской до Чернышевского, 169.