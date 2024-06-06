В селе Башкирии столкнулись школьный автобус и питбайк

Авария произошла сегодня утром в селе Исянгулово Зианчуринского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, столкнулись школьный автобус ПАЗ и питбайк «Kayo», которым управлял подросток без прав. В результате ДТП 16-летний водитель двухколесного транспорта с травмами различной степени тяжести доставлен в стационар.

В автобусе в момент столкновения находились 13 детей и 2 сопровождающих. Они ехали из деревни Баишево в село Исянгулово. Никто из них не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители других служб.