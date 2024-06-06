Росагролизинг может задействовать в льготных программах технику из Башкирии

Выпускаемые в Башкортостане зерносушилки могут быть задействованы в льготных программах сельхозтехники Росагролизинга. Об этом говорили сегодня глава республики Радий Хабиров и руководитель компании Павел Косов в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит международный экономический форум.

Глава республики возглавил официальную делегацию региона. Аграрии Башкортостана активно участвуют в льготных программах обновления парка сельхозтехники. Так, с начала 2024 года технический парк 114 хозяйств пополнили 326 новых машин почти на два миллиарда рублей. При этом республика оказывает дополнительную поддержку сельхозпроизводителям и компенсирует часть затрат на первоначальный взнос и выплаты по лизингу. На встрече обсудили вопросы развития, в том числе информационного взаимодействия и участие в льготных программах сельхозтехники, которую выпускают на территории Башкортостана предприятие «АМКОДОР-Агидель».

«Росагролизинг» – наш надёжный партнёр в модернизации технического парка хозяйств. Благодаря действующим программам мы хорошими темпами закупаем новые тракторы и комбайны, другое оборудование для АПК Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы всегда ставим Башкортостан в пример другим регионам с точки зрения эффективности поддержки аграриев и темпов обновления технического парка АПК. Интеграция наших информационных систем позволит и дальше наращивать показатели взаимодействия. Павел Косов, генеральный директор АО «Росагролизинг»

Еще одно подписанное соглашение уже с Корпоративным центром ИКС-5 предполагает открытие в Башкортостане новых торговых объектов, расширение поставок республиканской продукции в сетевые магазины, участие ритейлеров в социальных проектах.