В Башкирии спасатели испытали новую технику

В самые труднодоступные места, как по суше, так и по воде. Благодаря новой технике сотрудникам поисково-спасательного отряда села Павловка удается выполнять сложные задачи, связанные со спасением жизней.

Не только по суше и болоту, не боится эта чудо-техника и воды. При необходимости «Бурлак» может даже переплыть реку. На такой случай снегоболотоход оснащен винтом.

Для тех, чья миссия — помогать людям, оказавшимся в беде, машина незаменимая. Особенно она хороша в межсезонье, когда необходимо добраться в труднодоступные уголки. А их в зоне ответственности поисково-спасательного отряда села Павловки немало. Здесь и лес, и водохранилище, и реки с болотами.

Как раз случай с одним из местных рыбаков и стал причиной появления «Бурлака». Попавшему с друзьями в беду Султану Галимзянову на помощь пришли павловские спасатели. В благодарность мужчина в конце 2023 года решил обратиться на прямую линию главы республики и попросил для отряда новую технику.

Так, помимо снегоболотохода, у спасателей прошлым летом появилось новое судно на воздушной подушке «Славир». Рассчитанная на 11 человек техника может передвигаться как по снегу, так и по воде. Особенно помогает она по перволедью.