В Башкирии вводятся новые льготы для детей из многодетных семей

В Башкортостане дети из многодетных семей получат право на бесплатный проезд на транспорте, посещение музеев и выставок. Соответствующий закон парламентарии приняли сегодня.

Новые меры поддержки подразумевают бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок. А также бесплатный проезд автомобильным транспортом, кроме такси, в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом. Воспользоваться этой услугой можно будет с 1 сентября этого года дважды в день.