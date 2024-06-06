В Башкирии появится сиреневый сад

Благоустроенное пространство — лучший драйвер городской экономики. Именно поэтому в России реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» — одна из наиболее успешных и эффективных программ. Ее цель — создание нового облика городов, в том числе и башкирских.

Вместо старой аллеи скоро здесь появится сирениариум. К реконструкции второй половины аллеи в Салавате приступили в апреле. Это стало возможным благодаря активности жителей, которые голосовали за проект по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Второй этап реконструкции предполагает озеленение, обновление парковой мебели, цветочные композиции, декоративные перголы, а жемчужиной станет сиреневый сад.

Вторая часть аллеи будет композиционно и тематически дополнять первую, отремонтированную годом ранее по той же программе. Горожане уже успели оценить комфорт, уют и эстетичный вид обновлённой территории.

И самое главное — проект составлялся таким образом, чтобы имеющиеся насаждения, а их здесь немало, остались нетронутыми и гармонично вписались в обновленную аллею.

Ещё одной благоустроенной аллеей станет больше в республике, объект реконструируют в Нефтекамске. В городе появилось уже девять новых современных общественных пространств благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Преображение продолжится и дальше.