В Башкирии появится сиреневый сад

Благоустроенное пространство — лучший драйвер городской экономики. Именно поэтому в России реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» — одна из наиболее успешных и эффективных программ. Ее цель — создание нового облика городов, в том числе и башкирских.
Вместо старой аллеи скоро здесь появится сирениариум. К реконструкции второй половины аллеи в Салавате приступили в апреле. Это стало возможным благодаря активности жителей, которые голосовали за проект по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Второй этап реконструкции предполагает озеленение, обновление парковой мебели, цветочные композиции, декоративные перголы, а жемчужиной станет сиреневый сад.
Вторая часть аллеи будет композиционно и тематически дополнять первую, отремонтированную годом ранее по той же программе. Горожане уже успели оценить комфорт, уют и эстетичный вид обновлённой территории.
И самое главное — проект составлялся таким образом, чтобы имеющиеся насаждения, а их здесь немало, остались нетронутыми и гармонично вписались в обновленную аллею.
Ещё одной благоустроенной аллеей станет больше в республике, объект реконструируют в Нефтекамске. В городе появилось уже девять новых современных общественных пространств благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Преображение продолжится и дальше.
Новое общественное пространство планируют назвать бульвар «Семь лепестков курая» и разделить на семь функциональных зон. После строительства проведут озеленение. По программе формирования комфортной городской среды в Башкортостане благоустроят больше ста объектов. Речь идет о парках, скверах, набережных. Реконструкция осуществляется за счёт федерального бюджета, регионального и муниципального. А вот жители должны были сделать выбор, какой объект нужно привести в порядок. А потому и преображается практически каждый город республики.