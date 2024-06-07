В Башкирии подросток избивал и унижал детей

В Стерлитамаке в полицию обратилась мать школьника с заявлением о нанесении ее сыну телесных повреждений сверстником. Позже выяснилось, что помимо того, что парень избивал подростка, он еще и заставлял встать на колени, а в случае неподчинения угрожал расправой.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.
В отношении матери хулигана составлен протокол об административном нарушении по статье: «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Зачинщика конфликта могут поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, уточнили в ведомстве.