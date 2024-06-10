В Уфе состоялась презентация фильма «Уфа и уфимцы»

Профессионалов своего дела сняли в документальном фильме к юбилею столицы Башкортостана. Презентация картины «Уфа и уфимцы» состоялась в кинотеатре «Родина». В фильме представили культуру, литературу и новые тенденции времени. Зрители увидели выдающихся деятелей города и вклад, который они вносят в развитие и становление «новой» Уфы.
Столица Башкортостана славится талантами. Этническая продукция, запоминающиеся мелодии, снимки неприметных улочек и экскурсия по необычным локациям — всё это дело уфимских профессионалов. Один из них — дизайнер Арслан Бикбаев. Он создает футболки, шопперы, значки и магниты с национальным колоритом. Эти сувениры получили гран-при на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в 2021 году.
Фильм «Уфа и уфимцы» — это небольшая экскурсия по столице Башкортостана глазами жителей. Съемки длились около двух месяцев, в них приняли участие уфимцы — представители разных профессий. Перед каждым героем стояла непростая задача — не только рассказать о городе, но и показать портрет жителя, ведь для каждого Уфа — своя.
К 450-летию Уфы гид-экскурсовод Лейсан Сулейманова рассказала и показала жителям города те места, о которых даже местный житель, скорее всего, не знал. Выиграв грант Президентского фонда культурных инициатив, стартовал её социальный проект — выпуск книги-путеводителя. Так, в столице республики активно развиваются обзорные и исторические экскурсии.
Показать уфимцам город в повседневной жизни взялся фотограф Тимур Шарипкулов. Он подбирает ракурсы, свет и места, а затем воплощает их в виде красивых кадров — конструирует город через фотографии.
По словам автора и режиссера, часть материала не вошла в фильм. Это служит поводом снять продолжение — «Уфа и уфимцы-2». Выдающихся личностей в Уфе немало. Самая главная ценность для города — это люди, ведь место без действий человека не имеет истории.