В Уфе состоялась презентация фильма «Уфа и уфимцы»

Профессионалов своего дела сняли в документальном фильме к юбилею столицы Башкортостана. Презентация картины «Уфа и уфимцы» состоялась в кинотеатре «Родина». В фильме представили культуру, литературу и новые тенденции времени. Зрители увидели выдающихся деятелей города и вклад, который они вносят в развитие и становление «новой» Уфы.

Столица Башкортостана славится талантами. Этническая продукция, запоминающиеся мелодии, снимки неприметных улочек и экскурсия по необычным локациям — всё это дело уфимских профессионалов. Один из них — дизайнер Арслан Бикбаев. Он создает футболки, шопперы, значки и магниты с национальным колоритом. Эти сувениры получили гран-при на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в 2021 году.

На башкирском языке мы называем «өфө» — три шурупа. А я создал и нарисовал интерпретацию свою в виде башкирских орнаментов в стиле башкирских орнаментов. При создании фильма я раскрывал содержание — что я заложил в этот логотип, о ком это и о чем это. Арслан Бикбаев, автор проекта «Бикбайман»

Фильм «Уфа и уфимцы» — это небольшая экскурсия по столице Башкортостана глазами жителей. Съемки длились около двух месяцев, в них приняли участие уфимцы — представители разных профессий. Перед каждым героем стояла непростая задача — не только рассказать о городе, но и показать портрет жителя, ведь для каждого Уфа — своя.

Снимать фильм про город — это, на самом деле, нелегкая задача. Что такое город? Город — это много истории, много людей, много зданий. И каждое архитектурное здание имеет свою историю. У нас задача была найти какую-то изюминку, золотую серединку, чтобы всем было интересно. К Уфе мы подошли таким образом — через людей. Гульнур Ишбулатова, автор и режиссёр документального фильма «Уфа и уфимцы»

К 450-летию Уфы гид-экскурсовод Лейсан Сулейманова рассказала и показала жителям города те места, о которых даже местный житель, скорее всего, не знал. Выиграв грант Президентского фонда культурных инициатив, стартовал её социальный проект — выпуск книги-путеводителя. Так, в столице республики активно развиваются обзорные и исторические экскурсии.

Сейчас мы видим, что с каждым днем все больше и больше появляется экскурсоводов на улицах, у нас прошла аттестация гидов. И это прекрасно, об этом я мечтала еще 5 лет назад. И постепенно мы, приурочив это к юбилею города, движемся в этом направлении. Поэтому Уфу можно узнавать не только гостям города, один раз проехав по Уфе, но еще и самим жителям. Лейсан Сулейманова, автор проекта «Уфа мистическая»

Показать уфимцам город в повседневной жизни взялся фотограф Тимур Шарипкулов. Он подбирает ракурсы, свет и места, а затем воплощает их в виде красивых кадров — конструирует город через фотографии.

Меня снимали как городского фотографа, который снимает Уфу, уфимские улицы, город в целом. Мы выбрали несколько интересных мест в нашем городе, и, получается, я немного рассказывал о них, параллельно фотографировал и отвечал на вопросы. Тимур Шарипкулов, фотограф