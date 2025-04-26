В Москве состоялась презентация проекта «Музыка Победы»

Этот проект не мог состояться без всех тех, кто отдал частичку своего сердца. Это шикарный проект. Он такой нужный, такой своевременный. Я хочу поблагодарить и поздравить всех тех, кто имел к нему отношение. Кто его выполнил, кто принял участие, организовал — это безумно важно. День Победы — один из главных дней в году для каждого русского человека. Память об этом дне и чувство гордости от Победы каждое наше поколение очень бережно передает своим детям. И с каждым годом, поколением делать это будет все сложнее. Так устроена жизнь. С поколениями уходит боль. Все, кто спели для этого проекта, известные, уважаемые и любимые исполнители. За каждым из них стоит большая армия почитателей, фанатов, тех, кто любит их творчество. И то, что вы несете эти песни, вкладываете частичку себя, частичку своей души, это как раз и дает возможность молодым людям, людям среднего поколения прочувствовать, потому что лучше песни ничего это сделать не может.

Дмитрий Песков