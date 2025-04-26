В Москве состоялась презентация проекта «Музыка Победы»
В Новом манеже прошла презентация проекта, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, «Музыка Победы».
Как сообщает портал «Ломовка», гостями мероприятия стали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков; продюсер, композитор, Народный артист России Игорь Матвиенко; замначальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский; генеральный директор продюсерского центра «Интеграция» Глеб Шагун, народный артист России и худрук театров Табакова и «Современник» Владимир Машков, певец, композитор и продюсер Олег Газманов, народный артист России и бессменный лидер группы «ЛЮБЭ» Николай Расторгуев, Игорь Угольников, Владимир Кристовский, певица Зара.
Со сцены прозвучали премьеры старых любимых песен в новом исполнении. Пелагея представила «Вечер на рейде» композитора Василия Соловьёва-Седого на стихи Александра Чуркина. Шлягер военных лет «Синий платочек» спела исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова. Закрыл концертную программу певец Джанго с композицией «Махнем, не глядя» из художественного фильма «Щит и меч».
С 28 апреля все песни, записанные в рамках проекта «Музыка Победы», появятся на отечественных радиостанциях. А со 2 мая песни и фильм выложат на цифровых площадках и музыкальных сервисах. Все средства, собранные от прослушивания композиций, продюсерский центр «Интеграция» направит в фонд «Российский Союз ветеранов».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыл мероприятие и поблагодарил артистов.
Этот проект не мог состояться без всех тех, кто отдал частичку своего сердца. Это шикарный проект. Он такой нужный, такой своевременный. Я хочу поблагодарить и поздравить всех тех, кто имел к нему отношение. Кто его выполнил, кто принял участие, организовал — это безумно важно. День Победы — один из главных дней в году для каждого русского человека. Память об этом дне и чувство гордости от Победы каждое наше поколение очень бережно передает своим детям. И с каждым годом, поколением делать это будет все сложнее. Так устроена жизнь. С поколениями уходит боль. Все, кто спели для этого проекта, известные, уважаемые и любимые исполнители. За каждым из них стоит большая армия почитателей, фанатов, тех, кто любит их творчество. И то, что вы несете эти песни, вкладываете частичку себя, частичку своей души, это как раз и дает возможность молодым людям, людям среднего поколения прочувствовать, потому что лучше песни ничего это сделать не может.
Дмитрий Песков
О проекте высказался начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Когда пришла идея пресс-службе президента РФ реализовать проект «Музыка Победы» в преддверии 80-летия великой Победы, у нас было много разных сомнений, согласятся ли артисты петь, смогут ли, кому это поручить. Когда мы с Игорем Игоревичем договорились, что его продюсерский центр в кратчайшие сроки берет на себя запись этих треков, поняли, что наша творческая элита — очень отзывчивые люди. Но не все песни вошли в этот альбом. Петь такие песни и получать горячую ротацию на радиостанциях — большая честь и ответственность. Сейчас звонят другие народные артисты и спрашивают, а почему их не взяли. Константин Эрнст увидел сюжет в эфире Первого канала и предложил сделать отдельный концерт. Надеюсь, молодежь эти песни воспримет по-новому, они станут хитами.
Сергей Новиков
Лидер группы «Любэ», заслуженный артист России Николай Расторгуев отметил, что артисты, воспитанные на военных песнях, могут с точностью передать чувства.
В такой замечательной компании было очень приятно. Все песни военных лет и песни о войне вошли в мое поколение с кровью матери. Мы воспитывались на военных фильмах, книгах о войне, и мы чувствуем, как надо все это сделать. Я говорю про себя и про моих ровесников — Олега Михайловича, к примеру. Мы практически одногодки. Мы очень старались. И, тем более, зная все эти песни с молодых ногтей, мы понимали эту великую ответственность.
Николай Расторгуев
Народный артист России Олег Газманов добавил, что песни военных лет можно назвать гениальными.
Все эти песни гениальные. Они рождены в самый тяжелый период нашей истории. Страна была на краю, огромное количество жертв. И появлялись такие позитивные, яркие песни. Именно с этими песнями наши отцы, деды и прадеды вставали из окопов и шли на танки. И победили. Вот эти песни сейчас нужны не меньше, чем в то время, когда они были созданы. Именно в них ген победителя. В нашей крови это есть. И должны все это знать. И для молодых ребят, которые все это пели, важно понимать, как нужно и можно петь эти песни. Это хороший урок на будущее, потому что эти песни великие. Я очень рад, что я в этом проекте.
Олег Газманов
Народный артист, худрук «Современника» и «Театра Олега Табакова», председатель СТД Владимир Машков рассказал, что для него значат песни военных лет.
Музыка, песни сопровождают нас всю свою жизнь. А если говорить о временах тяжелых для страны, вы прекрасно помните, как песня воодушевляла, вдохновляла, с ней шли в бой, отдыхали, вспоминали своих близких. Поэтому, мне кажется, песня, как выражение самых глубоких человеческих чувств, необходима нам всегда, а уж когда такие великие события — без песни нельзя.
Владимир Машков
Глава АНО «Интеграция» Глеб Шагун рассказал о том, что для него означает проект «Музыка Победы».
Каждый из артистов трепетно, с волнением исполнял песню и, действительно, через себя переживал это. Наши артисты уникальные. Когда снимался легендарный фильм «Два бойца», и у Лукова не получалось снять самую главную сцену — написание бойцом письма домой. И в один момент к режиссеру пришло такое понимание: нужна песня. В этот же вечер Богословский написал музыку, Агатов написал стихи. Ночью разбудили Бернеса, он исполнил, сделал уже фонограмму. С утра сцена была снята. Фильм стал легендарным. Песня «Темная ночь» стала одной из самых любимых. Эту песню у нас исполнил SHAMAN. Спасибо большое, уважаемые наши артисты!