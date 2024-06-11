В Башкирии на руднике погиб водитель погрузчика

Несчастный случай произошел на Юбилейном подземном руднике. Специалисты Гострудинспекции Башкирии и регионального Ростехнадзора приступили к расследованию.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 10 июня в ночную смену во время отгрузки руды с помощью дистанционно управляемой шахтной погрузочно-доставочной машины ее 39-летнего водителя придавило ковшом к борту выработки. Мужчина от полученных травм скончался.