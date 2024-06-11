В Уфе прошло гашение марки, выпущенной к 450-летию города

В почтовое обращение вышла марка, посвящённая 450-летию Уфы. На ней изображены памятник Герою России Минигали Шаймуратову и здание Башкирского театра оперы и балета на фоне панорамы города. Памятное гашение первого дня состоялось в Уфимском почтамте.

Тираж марки номиналом 50 рублей составляет 90 тысяч экземпляров. К ее выпуску дополнительно изготовлены и изданы конверты и штемпели первого дня для Уфы и Москвы. Также сделали надпечатку нового текста и номинала на марке с изображением герба Уфы – в почтовом блоке 2019 года «Гербы городов и субъектов Российской Федерации. Республика Башкортостан». Её посвятили юбилею города.