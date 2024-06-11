В Уфе на Советской площади наградили лучших в профессии

Лучших в профессии чествовали сегодня на Советской площади в Уфе. Церемония прошла у памятника Минигали Шаймуратову. Высокие звания и награды из рук главы республики Радия Хабирова получили учителя, врачи, журналисты, представители других профессий и участники СВО. Все те, кто был на площади, — труженики, на протяжении многих лет преданные своему делу.

Эти кадры были сделаны в июле прошлого года в Белорецком районе. Спасателям пришлось спасаться самим — они попали в ловушку лесного пожара. Огненное кольцо отрезало пути отступления. На помощь коллегам прибыл спасательный вертолет Ка-32. Неподходящая площадка и густой дым препятствовали посадке винтокрылой машины. Но благодаря профессионализму экипажа все 24 огнеборца благополучно были эвакуированы. Пилот и бортмеханик той спасательной бригады сегодня удостоены медалей. Себя они оценивают скромно. «Дело в надежных товарищах», — вторят друг другу герои.

Для вручения высоких наград выбрана площадка у памятника Минигали Шаймуратову. Каждый из тех, кто сегодня их получает, — герои своего дела, спасают жизни на пожарах, в операционной, учат детей, освещают важные события, стоят на защите Родины. Глава республики поблагодарил каждого за ратный труд.

В преддверии больших праздников — Дня России, Дня города Уфы и Дней национального героя Салавата Юлаева — мы пригласили вас сюда, на Советскую площадь, чтобы вручить заслуженные государственные награды. Рад приветствовать здесь талантливых людей самых разных профессий. Вы посвятили себя служению стране, родной республике. Особые слова приветствия — участникам специальной военной операции. Мы гордимся вами и желаем скорее вернуться с победой живыми и невредимыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За наградами вышли и сотрудники из службы новостей — Рамзия Каримова-Байбулатова и Гульдария Юсупова. Общий стаж работы на двоих — больше полувека. Хрупкие женщины выбрали работу в одной из самых непростых редакций. Спустя столько времени глаза всё ещё по-журналистски горят. По-другому и не может быть — каждый день они в курсе всех событий в республике.

Звания народного артиста удостоился главный дирижер Национального симфонического оркестра республики. Влюбленный в творчество артист всецело отдается делу. Многие видели, как виртуозно он работает на сцене с коллективом.

Ордена и медали имени генерала Шаймуратова Радий Хабиров вручил участникам спецоперации. Сегодня они выполняют непростую задачу. Герои ценой здоровья, а иногда и жизни защищают страну от вражеских сил.