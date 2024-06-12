Спасатели убедили уфимца не делать глупости

Сегодня в экстренные службы столицы поступило сообщение о том, что на улице Правды в окне 11-го этажа сидит мужчина. Об этом информирует пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
На место происшествия незамедлительно отправились спасатели, кризисный психолог, а также представители других экстренных служб.
Психолог в течение 15 минут общалась с 34-летним уфимцем. Ей удалось уговорить парня забраться обратно в квартиру. Позже его передали сотрудникам полиции для выяснения причин и обстоятельств инцидента.