В Уфе столкнулись 4 автомобиля: пострадал ребенок

Накануне вечером в Уфе водитель «Ливан Х3» ехал по улице Р. Зорге и столкнулся с впередистоящим автомобилем «Лада Ларгус», который от удара врезался в «Лексус» и «Лада Веста».
В результате аварии пострадал 7-летний ребенок – пассажир «Лады Ларгус». Он получил травму головы.
Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, уже установлено, что водитель «Ливана» не имел водительского удостоверения. В отношении нарушителя составлен административный материал, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.
По факту аварии начато расследование.
Фото: ГАИ Уфы