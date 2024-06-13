В Уфе столкнулись 4 автомобиля: пострадал ребенок

Накануне вечером в Уфе водитель «Ливан Х3» ехал по улице Р. Зорге и столкнулся с впередистоящим автомобилем «Лада Ларгус», который от удара врезался в «Лексус» и «Лада Веста».

Фото №1 - В Уфе столкнулись 4 автомобиля: пострадал ребенок

В результате аварии пострадал 7-летний ребенок – пассажир «Лады Ларгус». Он получил травму головы.

Фото №2 - В Уфе столкнулись 4 автомобиля: пострадал ребенок

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, уже установлено, что водитель «Ливана» не имел водительского удостоверения. В отношении нарушителя составлен административный материал, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.

По факту аварии начато расследование.

Фото: ГАИ Уфы

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