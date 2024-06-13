В Башкирии завершается ремонт участка трассы М-5 «Урал»

В Альшеевском районе завершается ремонт трехкилометрового участка региональной дороги М-5 «Урал» Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки. На данный момент рабочие уже ведут укладку второго слоя асфальтового покрытия. Ремонт идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее старое покрытие было срезано, был уложен выравнивающий слой. После полной укладки асфальта останется дело за укреплением обочин и нанесением разметки, в том числе осевой из термопластика. В этом году на данной дороге отремонтируют еще два участка в Чишминском и Миякинском районах.