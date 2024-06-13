В Башкирии незнакомец избил двух пенсионеров

В Салавате незнакомец избил двух пожилых мужчин. О происшествии стало известно из местных телеграм-каналов.
Пользователи сообщали о том, что во дворе дома по улице Уфимской мужчина сначала налетел на одного пенсионера. Другой старик, который лежал на асфальте, пытался остановить беспредел. Но бандит начал избивать и его.
По данным пресс-службы МВД по Башкирии, на место выехали сотрудники следственно-оперативной службы. По предварительной информации, мужчины распивали алкоголь. К ним присоединился пьяный незнакомец. Между ними произошел конфликт, из-за чего отморозок начал избивать стариков. Обоим пенсионерам оказали медпомощь. От госпитализации они отказались, уточнили в ведомстве.
Бандит задержан. Он полностью признал свою вину. Сейчас он находится в комнате административно задержанных. По факту драки проводится проверка.