Как спасти человека и не уйти под воду: инструкция от спасателей Уфы

Спасательный круг — он такой: никаких физических усилий не нужно прилагать к этому. Единственное — только кинуть и попасть, соответственно. А конец Александрова — нужно попасть, хотя бы докинуть и дотянуть. То есть ребенок маленький не сможет вытянуть, подросток сможет более или менее, а у взрослого всё получится.

Сергей Заварзин, спасатель Управления гражданской защиты г. Уфы