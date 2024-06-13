Как спасти человека и не уйти под воду: инструкция от спасателей Уфы

В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты традиционно провели выезд в необорудованное для купания место в городе — туда, где чаще всего собираются дети. Визит стал неожиданным.
Взрослые детально рассказали и показали, как правильно оказать первую медицинскую помощь при утоплении и провести сердечно-лёгочную реанимацию. В планах управления — посетить ещё девять точек в разных районах столицы.
В прошлом году мы впервые это реализовали и получили хороший отклик от жителей города Уфы. Самая главная цель этой акции — это обучить жителей и гостей столицы, которые выбирают для отдыха необорудованные для этого пляжи, мерам безопасности на воде и оказанию первой помощи утопающим.Яна Калинина, начальник информационного отдела управления гражданской защиты г. Уфы
Спасатели Управления гражданской защиты продемонстрировали подрастающему поколению правильное оказание помощи на воде — с помощью спасательного круга и конца Александрова. А также объяснили, как справиться без помощи подручных средств. Заходить в воду сотрудники не разрешили, но на берегу каждый ребенок смог применить полученные знания на практике.
Мне было несложно спасать человека, так как я спасатель, мне это уже приходилось делать. Конечно же, другим людям это будет намного тяжелее.Ильнур Гафаров, спасатель Управления гражданской защиты г. Уфы
Спасательный круг — он такой: никаких физических усилий не нужно прилагать к этому. Единственное — только кинуть и попасть, соответственно. А конец Александрова — нужно попасть, хотя бы докинуть и дотянуть. То есть ребенок маленький не сможет вытянуть, подросток сможет более или менее, а у взрослого всё получится.Сергей Заварзин, спасатель Управления гражданской защиты г. Уфы