В Башкирии разработали онлайн-путеводитель по Уфе

В республике разработали электронный путеводитель по туристическим локациям Уфы. На его создание из федерального бюджета был выделен грант в размере порядка 3 миллионов рублей в форме субсидий.
В восьми разделах сайта имеется более 200 локаций. По ним в онлайн-формате можно получить полный гайд по городу: где поесть и как отдохнуть, какие достопримечательности посетить, где остановиться и что привезти в качестве сувениров, на какие интересные мероприятия сходить.
Онлайн-путеводитель по столице Башкирии представлен в двух вариантах: это сайт-сервис ufa.gorod.guide, а также мобильное приложение.