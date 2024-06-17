Уфимцы могут предложить свои идеи для новой капсулы времени

Администрация столицы предлагает жителям поделиться идеями и вещами для новой капсулы времени, которую заложат на следующие 50 лет и вскроют во время празднования 500-летия Уфы.

В администрации города подчеркнули, что для этих целей подойдет все, что может отражать современную столицу Башкирии. Передать артефакты для капсулы можно в музей истории Уфы, которая расположен на улице Ленина, 72.

Напомним, ранее в башкирской столице вскрыли капсулу времени, заложенную в 1974 году.