В Уфе открылась фотовыставка, посвященная сотрудникам Уфимского хосписа

Фотовыставка в подарок. В честь Дня медицинского работника в ТЦ «Мега» открылась экспозиция, героями которой стали врачи и сотрудники Уфимского хосписа.

Известный столичный фотограф Марьям Цимбельман долгое время является волонтёром паллиативного стационара. И таким творческим способом она решила порадовать тех, кто всего себя отдает своим пациентам. Многие из врачей в профессии уже не один десяток лет.