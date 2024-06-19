Жителей Уфы обеспокоила вырубка деревьев

В Уфе за медучилищем, что по улице Зорге, спиливают деревья. Обеспокоенные горожане обратились к нам в редакцию. Однако это не единственная проблема.

В местном парке есть тренажеры, игровая территория. Однако зачастую сюда приходят любители шашлыков. Но подобный вид отдыха не всем по душе, к тому же он является незаконным.