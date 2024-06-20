Поступление по целевому направлению в Башкирии: что нужно знать выпускнику

Что изменилось в приёмной кампании – 2024? На пресс-конференции в Уфимском межвузовском кампусе представители ведущих вузов ответили на вопросы, что такое целевое обучение, как поступить по квоте и какие особенности есть у такого обучения.

Дамир Хисамов в 2018 году приехал из Кумертау на поступление в тогда ещё БашГУ. Сейчас он учится на втором курсе магистратуры в УУНиТ по специальности институт природы и человека. Месяц назад Дамир решил, что параллельно с учебой хочет работать. Обратился в межвузовский кампус, и уже сейчас он маркетолог стартап-студии УГНТУ.

Основной период сдачи единого государственного экзамена завершён. Следующий этап – старт приёмной кампании. В этом году Президент России подписал закон, который меняет правила поступления на целевое направление. Теперь абитуриент сам находит заказчика обучения, и они заключают договор.

Также действуют определенные льготы для участников СВО. Без экзаменов поступить могут Герои России, кавалеры ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации. В каждом вузе есть своя соответствующая квота для таких категорий, они поступают в отдельном порядке.