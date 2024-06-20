В Уфе открылась выставка Альберта Хабибуллина «Моменты вдохновения»

В малом выставочном зале Союза художников республики открылась экспозиция Альберта Хабибуллина «Моменты вдохновения». Представленные работы приурочены к 450-летию столицы.

Лето не всегда «мёртвый сезон» для выставочной деятельности. Яркий тому пример — творческие успехи одного из популярных современных авторов, презентующего один проект за другим. Весенний вернисаж «Палестина глазами российских художников» под эгидой Императорского православного палестинского общества оставил неизгладимый след в сердцах уфимцев.

Благодаря Альберту Хабибуллину к международному проекту подключились художники Татарстана, Башкортостана. А пока эта передвижная выставка продолжает своё шествие по городам республики, Альберт Фагимович радует уфимскую публику и коллег очередной персональной выставкой, вдохновлённой летним настроением, красотами родной земли.

Уфа настоящая и уходящая. Ещё одна волнующая Альберта Хабибуллина тема. На живописных полотнах узнаваемый городской пейзаж, а также повидавшие многое на своём веку уже нежилые строения, ждущие своего последнего часа. Как говорят художники, натура уходящая. Они, безмолвные свидетели времени, хранители уфимской летописи, наблюдают за теми, кто их воспевает. Напоминают об ушедших.

В творчестве своём Хабибуллин многогранен и очень скромен. Но, пожалуй, самым ценным в личности художника и педагога, общественного деятеля, удостоенного не так давно золотой медали имени иконописца Крылова, является его ярко выраженная гражданская позиция, позиция патриота! И его произведения воспитывают зрителя в уважении к истории, культуре многонациональной республики и единой большой Родины.