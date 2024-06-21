В Башкирии в ближайшие дни будет жарко и дождливо

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в Башкирии в ближайшие дни. Согласно их прогнозам, сегодня в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный. Днем +25, +30 градусов.

Завтра, 22 июня, характер погоды существенно не изменится: днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью температура воздуха +12, +17, днем снова жарко – от +23 до +28 градусов.