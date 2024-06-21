В Башкирии в ближайшие дни будет жарко и дождливо

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в Башкирии в ближайшие дни. Согласно их прогнозам, сегодня в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный. Днем +25, +30 градусов.
Завтра, 22 июня, характер погоды существенно не изменится: днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью температура воздуха +12, +17, днем снова жарко – от +23 до +28 градусов.
В воскресенье, 23 июня, нам вновь обещают кратковременные дожди и грозы, локально ожидаются ливни и даже град. Ветер западный, северо-западный умеренный, в некоторых районах он усилится до сильного. Ночью столбики термометров покажут +12, +17 градусов, а днем +20, +25.