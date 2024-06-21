В Уфе фасад жилого дома украсил новый мурал

В башкирской столице в рамках фестиваля «Меморандум» появился новый мурал. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Граффити под названием «Маркет» художника Сергея Acse украшает фасад жилого дома по улице 50-летия Октября, 2. На нем – неподгрузившееся цифровое изображение продавщицы, которая стоит за весами времен Советского Союза. Стрелка на весах остановилась на отметке 450 граммов – намек на грядущий юбилей столицы. На второй половине настенной росписи – яблоки сорта «Башкирская красавица».