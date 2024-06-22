В Уфе на тропе здоровья повесили кормушки для белок

В Уфе второй год реализуется проект «Птичьи дворы Уфимского ожерелья». В рамках проекта школьники изучают птиц родного города, мастерят кормушки, подкармливают пернатых зимой, развешивают кормушки для белок. Напомним, что белок можно кормить семенами подсолнуха и тыквы, сырыми орехами (грецкие, фундук, кедровые), морковью, яблоками или грушами. Противопоказаны: миндаль и арахис, хлебные изделия, соленые, сладкие жареные орехи и семена, цитрусовые, корма для других животных.