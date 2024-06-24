В Башкирии в День молодежи продажа алкоголя будет запрещена

В Башкирии 29 июня будет отмечаться День молодежи. Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии, в этот день розничная продажа алкоголя будет запрещена.
До 2022 года День молодежи в России отмечался 27 июня. В прошлом году глава государства Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня, напомнили в пресс-службе башкирского парламента.
Добавим, запрет на продажу алкоголя не распространяется на предприятия общепита. Следующая безалкогольная дата — День знаний. В этом году он приходится на 2 сентября.