В Башкирии в День молодежи продажа алкоголя будет запрещена

В Башкирии 29 июня будет отмечаться День молодежи. Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии, в этот день розничная продажа алкоголя будет запрещена.

Согласно закону «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан», установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в День Молодежи. Константин Толкачев, председатель Госсобрания-Курултая РБ

До 2022 года День молодежи в России отмечался 27 июня. В прошлом году глава государства Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня, напомнили в пресс-службе башкирского парламента.